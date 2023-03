GALBIATE – Il volley Dinkle Galbiate stravince il match casalingo in calendario a Villa Vergano con il Cabiate, penultima forza del torneo (3-0), chiudendo al secondo posto il campionato di serie C. Peccato che il Tradate faccia altrettanto ad Orsenigo (1-3) sul parquet delle terze mantenendo la testa della classifica con due lunghezze sulle biancoverdi del Barro, salendo direttamente (57 a 55) in serie B2.

Davanti a un pubblico delle grandi occasioni le ragazze dello storico presidente Giuseppe Colombo non hanno problemi di sorta nell’asfaltare in circa un’ora di gioco il team comasco; i parziali di 25-10, 25-10, 25 -8 lo testimoniano chiaramente. A fine gara la doccia può aspettare, tutti collegati su YouTube per seguire la diretta di Orsenigo-Tradate. Nella circostanza in cui le ospiti vincano solo 2-3 a gioire sarebbe Galbiate grazie a una miglior differenza set. Le due squadre vanno sull’1-1, poi la capolista avanza 2 set a uno, nel quarto è sotto 19-12 e le atlete biancoverdi tornano a sperare nel tie break. Tutto inutile, finisce 1-3 ma la festa per lo storico approdo in B2 è solo rimandata.

Doveroso rammentare che per l’occasione è stato esposto uno striscione in ricordo del vicepresidente Ennio Scarduelli per anni anima della società galbiatese.

Intanto il coach di Galbiate Enrico Casiraghi, cinque stagioni orsono secondo allenatore alla Picco Lecco, a fine gara spiega: “Nel maschile quando allenavo a Carnate salimmo in B aspettando il risultato dei nostri rivali in palestra, esattamente come è accaduto ora. Un pochino ci speravamo. C’è rammarico per i tre punti maldestramente persi a Luino che hanno finito per pesare, abbiamo comunque migliorato il quinto posto dello scorso anno”.

L’obiettivo è stato comunque centrato ma la chance playoff (si parte il 4 maggio) va sfruttata sino in fondo. “Assolutamente sì, gli spareggi inizieranno tra un mese. Adesso una settimana di scarico e poi organizzeremo delle amichevoli per mantenere il ritmo partita. Vogliamo ad ogni costo questa B2, anche per cancellare il rammarico del rovescio di Luino, senza quel capitombolo ora staremmo festeggiando l’approdo nella categoria superiore”.

Si può già immaginare una B2 con il triangolo Olginate, Mandello, Galbiate, ben tre lecchesi impegnate nella quarta serie del campionato nazionale: “Esatto, noi abbiamo i requisiti per farcela e daremo il massimo per raggiungere il risultato, tuttavia suggerisco di fare un passo alla volta. Nello sport può succedere di tutto, potremo salire come no. In ogni caso anche restando in C la nostra stagione resterebbe comunque positiva, questo è poco ma sicuro”.

Alessandro Montanelli