LECCO – Arriva ancora una volta al tie-break l’Orocash Picco Lecco; fortunatamente però questa volta l’esito è diverso rispetto alla sconfitta rimediata la scorsa settimana a Offanengo. Le ragazze di coach Gianfranco Milano infatti affossano il Trentino 3-2, seconda forza del campionato e reduce da ben sei vittorie consecutive, mettendo in tasca due preziosi punti dopo una partenza da brividi. Sotto due set a zero, Lecco chissà da dove è riuscita a pescare energie fisiche ma in primis mentali per attuare il classico ribaltone.

LA CRONACA

Nei due set iniziali Lecco nemmeno scende in campo. Passi l’indiscussa superiorità ospite ma in casa biancorossa non funziona davvero nulla: i 16-25 e 14-25 sono più eloquenti di ogni commento. Poi improvvisamente cambiano le carte in tavola e la situazione si ribalta, brava la Picco a non mollare. Le trentine devono comunque recitare il mea culpa senza nulla togliere all’impresa compiuta da Lecco per non aver saputo portare a casa un match che sembrava ormai in ghiaccio. Nel terzo set dicevamo le locali iniziano a giocare, insomma si migliora su tutta la linea, servizio muro difesa e costruzione. Le briglie ora le tiene in mano l’Orocash, Bracchi firma l’11-9 il 22-15 e 24-17. Poi ecco il braccino, Lecco subisce un parziale di 0-6 e il punteggio torna in bilico. 24-23 quando ormai si teme il peggio, ecco la stoccata risolutrice che parte da capitan Zingaro. Finisce 25-23. Anche nel quarto parziale è lotta accesa, il Trentino avanza 1-4, si arriva al 10-14, 13-16, 18-18 poi si soffre ancora 21-23 quindi tocca alla scatenata Martina Bracchi, prima confezionare con un diagonale dei suoi il 23-23, e successivamente firmare il 25-23. Match nuovamente in equilibrio e tie break guadagnato.

Nel quinto e decisivo set a fungere da ago della bilancia è ancora tanto per cambiare la schiacciatrice piacentina Bracchi, vera e propria spina nel fianco di Trento. Lei confeziona il 2-2 con un siluro dalla seconda linea ma anche il 6-6, 7-6, 8-7, segue una ace di Tresoldi per il 10-8 Lecco quindi si vira sul 10-10, 12-12 infine chi vidima ufficialmente il match? risposta scontata: Bracchi – premiata inoltre miglior giocatrice grazie ai 28 palloni messi a terra – per il definitivo 15-13.

Domenica nell’ultima d’andata l’Orocash farà visita all’Olbia che attualmente precede di una lunghezza il team lecchese 13-12.

PICCO LECCO – ITAS TRENTINO 3-2

(16-25, 14-25, 25-23, 25-23, 15-13).

Orocash Picco Lecco: Rimoldi 2, Bracchi 28, Lancini 9, Albano, Tresoldi 4, Bassi 2, Citterio N.E., Belloni N.E., Piacentini 8, Bonvicini (libero), Rocca (secondo libero), Zingaro 9.

All: Milano.

Itas Trentino: Mason 13, Serafini N.E., Michieletto 12, Fondriest 9, Bonelli 3, Libardi N.E, Stocco N.E., Parlangeli (libero), Dehoog 25, Joly N.E., Bisio, Michieletto N.E., Meli 1, Moretto 11.

All: Saja.

Arbitri: Piera Usai di Cagliari e Simone Magnino di Perugia.

CLASSIFICA

Brescia 25, Trentino 21, Futura Busto e Mondovì 19, Sassuolo 17, Esperia Cremona 14, Albese e Olbia 13, Picco e Montale 12, Offanengo 9, Club Italia 6.

Alessandro Montanelli