LUTTO A GALBIATE: SCOMPARSA ADELE NEGRI, EX PALLAVOLISTA E MAESTRA

GALBIATE – Bandiere biancoverdi a mezz’asta in casa della pallavolo Galbiate (Serie C): dopo una lunga malattia infatti è morta a 64 anni Adele Negri moglie dello storico presidente, da oltre 40 anni alla guida della società, Giuseppe Colombo.

Ex pallavolista sempre nelle fila del Galbiate, Negri era una delle storiche insegnanti alle elementari di Villa Vergano. Famiglia integerrima, quella dei Colombo ha sempre avuto un debole per il volley, anche le due figlie che la piangono (Sara e Daria) da ragazze hanno avuto trascorsi nella pallavolo. Un momento triste per l’intera comunità e in particolare modo per i congiunti, tra di loro le sorelle Diletta e Stefania.

Il rito funebre avrà luogo domani, sabato 11 novembre alle 14:30 nella parrocchiale di Galbiate.

