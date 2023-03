VICENZA – Dopo la bella e convincente vittoria ottenuta nell’esordio della poule salvezza di A2 con Messina, cede l’intero bottino l’Orocash Picco Lecco a Vicenza al cospetto della squadra allenata dall’ex tecnico di Olginate Ivan Iosi.

Si sono affrontate due squadre a specchio; entrambe brave in difesa e a muro a far la differenza la capacità di far girare il match a proprio favore nei momenti chiave della contesa del sestetto veneto. Chiuso a proprio vantaggio il primo parziale 25-22, Vicenza nel secondo patisce il rientro di Lecco che si porta sullo 0-4, Bassi sigla il 3-7 la stessa atleta confeziona con un mani fuori l’11-17. La strada sembra spianata ma le venete non mollano, operando il sorpasso (22-21) e chiudendo 25-23 il periodo.

Nel terzo “gioco” è Vicenza a staccare sul 3-0, poi ecco il 4-4, un lungolinea di Lancini fissa il 14-14, capitan Zingaro fa male dai nove metri (17-19) si arriva al 20-24 poi un diagonale della stessa protagonista tiene a galla Lecco: termina 22-25. Anche nel quarto set regna l’equilibrio; Lecco tenta la fuga sul 10-14 Piacentini racconta il 12-15 le locali staccano sino al 20-16 poi Bracchi dalla seconda linea partorisce il 20-20 seguono una serie di sorpassi e controsorpassi sino a che Lecco si procura la palla set (23-24), quella che porterebbe al tie break peccato che l’occasione non venga colta al volo e così Vicenza s’impone 26-24 ai vantaggi mettendo in casella tre preziosi punti, che consentono al team di Iosi di salire a quota 24 in classifica a una sola lunghezza dalla Picco Lecco.

Intanto si torna in campo nella giornata di mercoledì quando l’Orocash affronterà (ore 20.30) la seconda trasferta consecutiva stavolta in terra siciliana sul parquet del Sant’Elia ferma a 17 punti. Domenica prossima invece Lecco tornerà a giocare davanti alla propria gente ospitando Marsala, ma ora testa a mercoledì – serve trovare da subito la miglior concentrazione nei momenti salienti della partite, insomma non sono permesse disattenzioni di sorta – ne va dell’A2.

Alessandro Montanelli

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco: “Sapevamo che la partita avrebbe avuto toni agonistici elevati. Siamo riusciti a tener testa per gran parte della gara, peccato i finali di alcuni set. Una situazione da valutare bene, in quanto dobbiamo essere pragmatici nei finali. Torniamo a casa a mani vuote, ma non potremo riflettere troppo in quanto mercoledì giochiamo a Sant’Elia. Dovremo ripartire subito!”

Anthea Vicenza-Orocash Picco Lecco 3-1

(25-23 25-23 22-25 26-24)

