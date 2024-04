VOLTI E STORIE: LECCO CELEBRA MANZONI, STOPPANI, CERMENATI E GHISLANZONI

LECCO – Il 2024 vede la concomitante celebrazione di una serie di anniversari relativi a personaggi illustri che, insieme ad Alessandro Manzoni, hanno scritto la storia di Lecco e hanno espresso nei propri campi eccellenze di valore assoluto.

A cominciare da Antonio Stoppani, geologo, naturalista e divulgatore scientifico, autore de ‘Il Bel Paese’, di cui ricorre il secondo centenario della nascita; quindi Mario Cermenati, storico della scienza oltre che uomo politico, scomparso 100 anni fa; Antonio Ghislanzoni, giornalista, scrittore e musicista, noto per essere il librettista de L’Aida di Giuseppe Verdi, di cui ricorre il bicentenario della nascita.

Per celebrarli, il Comune di Lecco insieme al SiMUL (Sistema Museale Urbano Lecchese) promuove un programma di iniziative che, da aprile, si snoderà fino a novembre, sotto il titolo ‘Volti e Storie. Ritratti di lecchesi illustri da Lecco al Mondo’, presentato stamattina a Palazzo delle Paure.

“Stoppani, Cermenati e Ghislanzoni rappresentano, con Manzoni, un patrimonio ideale della nostra città. Lecchesi che si sono distinti in ambito scientifico, culturale e spirituale contribuendo in modo determinante alla storia della nostra civiltà e società – ha affermato in apertura Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco – Rendere loro omaggio non è solo un tributo alla loro memoria. Vogliamo infatti rendere testimonianza, attraverso una serie di eventi letterari, musicali, culturali e artistici alla innovazione e contemporaneità del loro messaggio, oltre che al loro impegno civile”.

“Siamo particolarmente felici ed orgogliosi di inaugurare una nuova rassegna che proporrà importanti appuntamenti culturali, alcuni di rilevanza nazionale, dedicata a quattro straordinari personaggi Antonio Ghislanzoni, Antonio Stoppani, Mario Cermenati e naturalmente Alessandro Manzoni – ha sottolineato Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla Cultura – Quattro lecchesi illustri, famosi in tutto il mondo per il loro prezioso apporto alla letteratura, alla scienza, alla politica e alla musica; quattro percorsi umani e professionali illuminati dal talento di ciascuno, ma anche da tanto lavoro e dedizione. Una città che desidera essere protagonista del futuro non può fare a meno della sua storia e sa trasformarla in un’opportunità di incontro e dialogo con il presente”.

A sottolineare l’intreccio di relazioni e rapporti tra i quattro padri della nostra cultura è stato il direttore del SiMUL, Mauro Rossetto: “Innanzitutto mi piace ricordare l’impegno civico e patriottico, in ambito risorgimentale, che li unisce, pur con distinte visioni: eredi della tradizione garibaldina e repubblicana Cermenati e Ghislanzoni e del cattolicesimo liberale Manzoni e Stoppani, ma tutti animati da ideali di libertà e indipendenza rispetto al dominio austriaco. Tra Manzoni e Stoppani, poi, è forte la comune ispirazione e il profondo legame con il pensiero rosminiano, mentre la ricerca scientifica e la passione per la montagna accomuna Cermenati e Stoppani. E poi vi è il ruolo determinante svolto dal Ghislanzoni in ambito letterario con il movimento culturale della Scapigliatura milanese, che trovò a Maggianico uno dei luoghi d’elezione”.

Il programma di iniziative prenderà il via il prossimo 12 aprile, alle 18:45, presso l’Aula magna del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco, con l’evento dal titolo ‘L’attualità del Bel Paese’: la presentazione, in anteprima nazionale, della nuova edizione Millenni Einaudi della celebre opera dello Stoppani. La serata, coordinata da Mauro Rossetto e organizzata con il contributo del Rotary Club Lecco e in collaborazione con l’Associazione Promessi sposi in circolo, Giulio Einaudi editore, il Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco, vedrà i saluti istituzionali del vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza e del presidente del Rotary Club Lecco Francesco Locatelli. Seguirà una tavola rotonda a cui prenderanno parte Walter Barberis (storico dell’Università di Torino e curatore dell’opera), Mauro Bersani (editor dei Classici Einaudi) e Bruno Biagi (Associazione Promessi sposi in circolo).

“Sarà il primo degli eventi di un programma che si andrà ad arricchire nei prossimi mesi con il coinvolgimento delle realtà vive del territorio, oltre che di istituzioni nazionali come l’Istituto di Studi Verdiani, l’Accademia dei Lincei e il Centro Studi Rosminiani”, ha concluso Rossetto.