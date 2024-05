VOTO 8 E 9 GIUGNO, VIAGGI AGEVOLATI PER GLI ELETTORI: COME OTTENERLI

LECCO – Il Ministero dell’Interno ha reso noto che, in occasione delle elezioni dell’8 e 9 giugno, gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio su treni, navi, aerei e in autostrada, tramite le aziende convenzionate.

Riguardo i treni di Trenord e Trenitalia, per le consultazioni dei giorni 8 e 9 giugno, il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 30 maggio 2024 e quello di ritorno non oltre il 19 giugno 2024; per il turno di ballottaggio per le elezioni comunali dei giorni 23 e 24

giugno, il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 14 giugno 2024 e quello di ritorno non oltre il 4 luglio 2024.

Gli elettori, per poter usufruire dell’agevolazione, dovranno esibire al personale addetto al controllo a bordo del treno:

nel viaggio di andata la propria tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località di iscrizione elettorale, al fine di esercitare il diritto di voto;

nel viaggio di ritorno, unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione;

gli elettori residenti in Italia, se sprovvisti della tessera elettorale, potranno produrre una dichiarazione sostitutiva.

Riguardo le navi, è prevista la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola “tariffa ordinaria”; nel caso di elettori che abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la “tariffa residenti”, ad eccezione dei casi in cui la tariffa “elettori” risultasse più vantaggiosa.

Le agevolazioni di viaggio saranno previste nelle seguenti linee marittime:

Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A .: linea Genova-Porto Torres

.: linea Genova-Porto Torres Grimaldi Euromed S.p.A : linea Napoli-Cagliari-Palermo e linea Civitavecchia-Arbatax- Cagliari;

: linea Napoli-Cagliari-Palermo e linea Civitavecchia-Arbatax- Cagliari; Società Navigazione Siciliana S.c.p.A : collegamenti tra la Sicilia e le isole minori siciliane e linea Napoli-Isole Eolie-Milazzo;

: collegamenti tra la Sicilia e le isole minori siciliane e linea Napoli-Isole Eolie-Milazzo; NLG-Navigazione Libera del Golfo S.r.l: linea Termoli-Isole Tremiti.

Riguardo le autostrade, l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) ha reso noto che le concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di pedaggio aperto.

Riguardo gli aerei, infine, ITA Airways applicherà uno sconto sul biglietto aereo per un volo nazionale, andata e ritorno, utilizzato per recarsi presso la sede del seggio elettorale di appartenenza.

Maggiori informazioni nella circolare scaricabile a questo link.