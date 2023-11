‘WOMEN IN RUN’: IN QUATTROCENTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

LECCO – Una grande partecipazione alla seconda edizione della ‘Women in run‘ intitolata #insiemeèpiùbello, una corsa-camminata di beneficenza per sostenere Telefono Donna Lecco e le case di pronto intervento e seconda accoglienza per le vittime di violenze.

Oltre quattrocento (per la precisione 427) partecipanti in una domenica di mattina soleggiata, hanno raggiunto l’ex area la Piccola, dove erano fissati il raduno degli iscritti (10 euro la quota di partecipazione, gratis per i minori di 12 anni) e la partenza della corsa in programma alle 9:30.

Tre i percorsi della ‘Women in run’: due di corsa-camminata, rispettivamente di otto e quattordici chilometri, con un dislivello di 240 metri. Il terzo, solo per runner, di quindi chilometri con un dislivello di 350 metri.

Tra i partecipanti c’era anche Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Lecco. “Abbiamo affrontato e affronteremo l’argomento della violenza contro le donne anche con i diversi istituti scolastici lecchesi – ha detto il vicesindaco Simona Piazza, presente alla partenza – per noi è importante lavorare soprattutto con le giovani generazioni, per trasmettere loro un’educazione di valore, da questo punto di vista. Bisogna parlarne tanto, il più possibile, per cambiare l’attitudine mentale e l’approccio all’altro. Crediamo nelle diverse iniziative proposte, che hanno lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, volendo rivolgersi soprattutto ai ragazzi. Instaurare un dialogo con tutti è fondamentale per formare una cittadinanza consapevole e, soprattutto, rispettosa. Come Comune crediamo in una parità di genere che rispetto tutti”.