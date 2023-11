RUGBY. LECCO STRARIPANTE, CONTRO RECCO 57-0 A SENSO UNICO

LECCO – Ancora un’altra brillantissima vittoria per il Rugby Lecco che domenica al Bione ha sconfitto Recco (57-0) con una brillante prestazione collettiva, coronata da numerose mete alcune anche di pregevole fattura. Da rilevare l’esordio in prima squadra del giovane Gaddi che, pronti partenza via, è andato anche in meta ad inizio partita.

LA CRONACA

Partenza fulminante dei ragazzi di Damiani, subito in meta dopo appena 4’ minuti di gioco, appunto con Gaddi, e successiva trasformazione di Pellegrino. Passano 3’ ed ancora meta per Lecco, grazie ad una splendida azione coronata da Alippi che supera la linea di meta a conclusione di una splendida fuga sulla sinistra. I blucelesti sono padroni del campo e, dopo pochi minuti, vanno vicinissimi alla terza segnatura ma Recco questa volta riesce a fermare l’avanzata lecchese. A nulla vale la strenua difesa dei liguri, perché poco dopo è Valentini ad andare ancora in meta. Lecco è un vero e proprio schiacciasassi: al 28’ è ancora meta con Alippi. Al 32’ meta lecchese annullata però dall’arbitro. Passano appena 4’ e altra meta, con il solito Valentini che, con la trasformazione di Pellegrino, porta i suoi sul 35-0, punteggio su cui si chiude il primo tempo.

Secondo tempo fotocopia. Con Shalby arriva il 42-0, Valentini è inarrestabile e al 10’ schiaccia la sua personale tripletta. Al 18’ è il turno di Riva (52-). Recco cerca di caricarsi e scrollarsi di dosso la pressione dei blucelesti ma invano e in finale di tempo Mauri mette la sua firma sul punteggio finale di 57-0.

RUGBY LECCO – SSD PRO RECCO RUGBY ARL 57-0

RUGBY LECCO: Zappa, Alippi, Mauri, Rusconi, Riva, Coppo, Pellegrino, Pandiani, Catania, Orlandi, Valentini, Galli, Shalby, Vacirca, Gaddi. A DISPOSIZIONE: Sesana, Sandionigi, Robledo, Maspero, Cattaneo, Crimella, Cappelletti. ALLENATORE: Sebastian Damiani.

MARCATORI: Gaddi meta, Pellegrino trasf., Alippi meta, Pellegrino trasf., Valentini meta, Pellegrino Trasf., Alippi meta, Pellegrino trasf., Valentini meta, Pellegrino trasf., Shalby meta, Pellegrino trasf., Valentini meta, Riva meta, Mauri.