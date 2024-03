WORLD WATER DAY: OLTRE 400 VISITATORI PER L’OPEN DAY DEL DEPURATORE

LECCO – Un successo l’Open Day al depuratore di Lecco organizzato da Lario Reti Holding, che ha visto la partecipazione di oltre 400 visitatori provenienti da diverse parti della Provincia. Si è trattato del primo Open Day dopo la pandemia; il precedente aveva avuto luogo nel 2019 al depuratore di Calolziocorte, con una partecipazione di circa 200 visitatori, ampiamente superati dai 400 dell’edizione 2024.

L’iniziativa è inserita nella cornice della Settimana dell’Acqua, periodo che contorna la data del 22 marzo, in cui si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day). La ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 ed è prevista all’interno delle direttive dell’Agenda 21 per invitare i cittadini a riflettere sull’importanza vitale delle risorse idriche e sulle azioni necessarie a conservarle per il futuro.

“L’acqua è una risorsa preziosissima davanti alla quale abbiamo la grande responsabilità di saperla valorizzare, utilizzarla con parsimonia e risparmiarla. – commenta Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco – In questo senso la gestione dell’acqua rappresenta un processo delicato e complesso che il nostro territorio, a partire dalla rete idrica e per finire al depuratore di Lecco, ha dimostrato di saper dirigere. Occasioni come quella di oggi sono importantissime per permettere alle nuove generazioni, che hanno dimostrato una sensibilità profonda per il cambiamento climatico, di conoscere tutti quei processi, quegli strumenti e quelle azioni messe in campo per un presente e un futuro di sostenibilità e tutela ambientale”.

Si è trattato di un evento ricco di novità, con un laboratorio dedicato ai più piccoli e l’allestimento della mostra fotografia dal titolo “Oltre le Reti”, riguardante le opere più importanti realizzate da Lario Reti Holding negli ultimi anni.

“Aprire alle visite i nostri impianti, dopo lo stop dovuto alla pandemia da Covid-19, è un ottimo modo per diffondere la conoscenza dell’impegno quotidiano di Lario Reti Holding e dell’impatto che le azioni quotidiane dei cittadini hanno sul nostro lavoro e sull’ambiente – spiega Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding – La depurazione è un processo complesso e fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente, perché è tramite gli impianti di depurazione che possiamo ripulire le acque raccolte dalle reti di fognatura prima di restituirle ai laghi e fiumi del nostro territorio”.