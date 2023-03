LECCO – Turno infrasettimanale da grandi occasioni al Rigamonti-Ceppi, dove la Calcio Lecco ha ospitato la capolista FeralpiSaló in uno scontro al vertice della classifica. Insomma, un’aria che a Lecco non si respira da tempo. Nutrita la folla di supporter blucelesti, mentre ridotto ma comunque rumoroso il gruppo dei tifosi ospiti. In totale, 1897 gli spettatori.

Partono forte i padroni di casa, che al 4° sfiorano il vantaggio. Giudici scappa sulla destra e mette un traversone basso che la difesa ospite respinge, sulla ribattuta arriva Ilari che da posizione favorevole spara clamorosamente alto. Lo stesso Ilari “ha fame” e al 7° minuto si mangia anche la seconda chance: cross perfetto dalla destra, il centrocampista bluceleste controlla di petto in area piccola ma “cicca” il tiro. La partita è viva e al 10° anche gli ospiti si fanno vedere in attacco: Pittarello tenta la conclusione dal limite, ma Melgrati respinge in angolo. Al 21° Siligardi si accentra dalla destra e fa partire un mancino potente che sfiora l’incrocio del primo palo. La Feralpi alza ritmo e baricentro e inizia a occupare con più insistenza la metà campo bluceleste. Ancora Siligardi pericoloso con un cross insidioso al 27°, su cui Pittarello non arriva per un soffio. Alla mezz’ora punizione pericolosissima di Palazzi, respinta con un riflesso incredibile da Melgrati dopo una deviazione ravvicinata. Nervosismo in campo, ne fanno le spese Enrici, Pinzauti e Zennaro, ammoniti. Il più vivo del Lecco nella prima frazione è comunque Lepore, che corre e lotta sulla sinistra: al 42° è proprio lui a rendersi pericoloso con un tiro-cross potente che attraversa tutta l’area.

La ripresa si apre come era iniziata la partita: cross dalla destra di Giudici e tuffo di testa coraggioso di Ilari, con la sfera che sorvola di poco la traversa. Al 48° ci prova anche Bacchetti di testa da un calcio d’angolo, ma non trova lo specchio della porta. Partita maschia e qualche cambio per illuminare gli attacchi. Al 64° punizione di Lepore dalla sinistra, sponda aerea di Battistini in mezzo all’area, non sfruttata dai blucelesti. Al 71° Zennaro prova a piazzarla all’angolino col destro, ma Melgrati risponde presente stendendosi alla sua sinistra. Mancano dieci minuti alla fine quando una mischia in area dopo una punizione di Voltan preoccupa i lariani, ma bianchetti calcia alto da posizione ravvicinata. Nel recupero il neoentrato Mangni è pericolosissimo con un tiro-cross di mancino con il pallone che termina a lato. È l’ultima occasione della partita, che termina a reti inviolate ma che non ha certo deluso i tifosi per agonismo e intensità.

LECCO – FERALPISALÒ 0-0

LECCO: Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici (dall’81° Zambataro), Ardizzone (dal 46° Girelli), Ilari (dal 75° Galli), Zucconi, Lepore; Pinzauti (dal 66° Bunino), Buso (dall’81° Magni). All: Luciano Foschi

FERALPISALÓ: Pizzignacco; Salines, Di Gennaro, Legati (dall’84 Pilati), Bacchetti; Zennaro (dall’84° Musatti), Panico (dal 69° Bergonzi), Palazzi (dal 61° Voltan); Siligardi (dal 61° Icardi); Guerra, Pittarello. All: Stefano Vecchi

G.G.