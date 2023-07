CIVATE – Grande festa giovedì 6 luglio per la quarta tappa del circuito GoInUp, organizzato da Michele Cecotti e Ferdi Cesana e con il supporto delle società podistiche locali SkyLario Runners, GPL Galbiate, OS Valbronese e SEC Civate ed il partner tecnico Rock Experience, Pharmalife e Pratogrande. Oltre 300 gli atleti che si sono presentati allo start a Civate per raggiungere l’Abbazia di San Pietro al Monte dopo aver percorso 3 km con 400 m D+.

Vittoria per Andrea Elia (OSA Valmadrera) che migliora sia la terza posizione che il crono dello scorso anno tagliando il traguardo in 15’59”, in netto vantaggio su Giulio Mascheri (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) che conquista la seconda piazza in 17’18”, a sua volta tallonato da Stefano Butti (OSA Valmadrera) in 17’24”. Completano il podio dei primi cinque Nicola Dedivitiis (Team Pasturo ASD) e Stefano Villa (OSA Valmadrera, rispettivamente al traguardo in 17’49” e 17’56”.

Al femminile dominio assoluto di Irene Girola (OSA Valmadrera) che migliora sia la quarta posizione che il crono dello scorso anno tagliando il traguardo in 20’43” staccando di un minuto Marta Binda (La Recastello Radici Group), seconda in 21’43”. Terza piazza per Debora Benedetti (Team Pasturo ASD), al traguardo in 22’11” mentre completano il podio delle prime cinque Rita Gambarelli (Team La Michetta) e Michela Gritti (Team Pasturo ASD), rispettivamente in 22’52” e 23’04”.

L’intero evento ha anche uno scopo benefico, parte del ricavato sarà infatti devoluto ad associazioni locali con l’obiettivo di supportare il territorio.