OLGINATE – Le formazioni della Pallavolo Olginate hanno chiuso il fine settimana appena trascorso con un bilancio di 5 vittorie (Seconda divisione Securemme, Under 18, Under 16 Bianca, Under 14, S3 Red 4x4S) e 3 sconfitte (Seconda divisione Cab, Under 16 Blu, S3 Green 3×3). Turno di riposo per Serie C, Under 13, Under 12 Bianca e Under 12 Blu.

Seconda divisione: Securemme Olginate – Dream Volley 3-1

(25-14, 22-25, 25-16, 25-14)

Quarta vittoria stagionale in Seconda divisione per le ragazze dell’Under 18, targate Securemme Olginate, che superano in casa il Dream Volley. Primo set perfetto per le ragazze guidate da Marco Perego, mentre il secondo è condizionato da molti errori in battuta. Nella terza e nella quarta frazione le olginatesi riprendono le misure alle avversarie, anche con l’aiuto delle “quattordicine” aggregate per l’occasione.

Seconda divisione: Cab Polidiagnostico Olginate – Gs Oratorio Lomagna 0-3

(13-25, 19-25, 10-25)

Non riescono a sbloccare la loro classifica in Seconda divisione le ragazze dell’Under 16 targate Cab Polidiagnostico Olginate, sconfitte dall’imbattuto Lomagna. La squadra allenata da Paolo Lancini riesce a tenere testa alle più quotate avversarie solo nel secondo set, alternando buone giocate a black-out fatali.

Under 18: Securemme Olginate – Polisportiva Mandello 3-0

(25-21, 25-20, 26-24)

L’Under 18, targata Securemme Olginate, si rialza prontamente e supera in tre set il Mandello. Nonostante le numerose assenze, che costringono coach Marco Perego a schierare diverse ragazze fuori ruolo, la squadra riesce a trovare la quadratura e a conquistare bottino pieno.

Under 16: Polisportiva Osgb – Cab Polidiagnostico Olginate 1-3

(21-25, 25-22, 12-25, 14-25)

L’Under 16 Bianca, targata Cab Polidiagnostico Olginate, supera in trasferta l’Osgb Merate in quattro set. Vinto il primo parziale, nel secondo le ragazze allenate da Paolo Lancini cedono il passo alle avversarie. Più netti i punteggi della terza e della quarta frazione in favore delle olginatesi.

Under 16: Gierre Olginate – Asd Osfnsa Oggiono 2-3

(19-25, 20-25, 26-24, 25-23, 11-15)

L’Under 16 Blu, targata Gierre Olginate, disputa un’ottima gara contro la capolista Oggiono e riesce a strappare un punto alle quotate avversarie, mettendole sotto pressione. Sotto di due set le ragazze allenate da Igor Sersale e Deborah Bonacina pareggiano i conti, vincendo terza e quarta frazione con il minimo scarto, prima di cedere nel tie-break decisivo.

Under 14: Alpha Volley – Gierre Olginate 0-3

(10-25, 15-25, 13-25)

L’Under 14, targata Gierre Olginate, chiude il proprio campionato con una vittoria esterna sul campo dell’Alpha Volley. Partita a senso unico in tutti i tre set, che ha permesso di far entrare in campo tutta la rosa a disposizione dei coach Igor Sersale e Deborah Bonacina. In attesa del turno di riposo la squadra chiude la prima fase al secondo posto con 30 punti, frutto di 10 vittorie e 2 sole sconfitte contro la corazzata Busnago.

S3 Red 4×4: Viride Volley Verderio Boys – Pol. Olginate 1-4

(12-21, 9-21, 13-21, 11-21, 21-16)

Vittoria in trasferta per la S3 Red 4×4, guidata da Luisa Aliverti e Ornella Viganò. Anche se decimate dall’influenza le piccole olginatesi offrono una grande prova di carattere, costruendo un buon gioco durante tutto l’incontro e mostrando una pallavolo “vera” con i tre passaggi.

S3 Green 3×3: Pol. Olginate – Emme-vi Volley Bianca 2-3

(21-15, 10-21, 10-21, 12-21, 21-17)

Sconfitta di misura per la S3 Green 3×3 contro l’Emme-vi Volley. Dopo una buona partenza le piccole allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò si perdono nei tre parziali successivi, per poi riprendersi e concretizzare nel quinto set.