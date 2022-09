VALMADRERA – Grande partecipazione a Valmadrera per il primo Girinbici, organizzato dalla Consulta Alimentazione e dall’Assessorato al turismo di Raffaella Brioni in collaborazione con 7Valmabar, gli Amici di Parè, gli esercenti del paese e alcuni sponsor.

La partecipazione è stata notevole anche per chi arrivava da fuori Valmadrera. Questa è ancora una volta la dimostrazione che unire le idee e gli sforzi portano grandi risultati. Il “tour”, inserito in una bella giornata di sole, ha permesso agli organizzatori di far conoscere una Valmadrera ancora una volta turistica. L’arrivo infatti portava tutti i partecipanti, sia in bici che a piedi, al prato di Parè per il pic-nic finale, assaporato dai partecipanti con tutto quello che avevano messo nello zaino nei punti kit ristoro sul tragitto.