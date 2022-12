Se gestisci un negozio online, sai che le immagini dei prodotti sono un must. Sono uno dei principali modi in cui gli acquirenti decidono se effettuare o meno un acquisto. In qualità di e-merchant, è essenziale garantire che le immagini dei tuoi prodotti siano le migliori possibili. Un modo per farlo è rimuovere lo sfondo dalle tue foto. Che si tratti di fotoritocco, e-commerce, web design o semplicemente per pubblicare contenuti sui social network, ritagliare un’immagine è una necessità frequente. Per questo, molti usano software di fotoritocco. Anche se efficace, è un’operazione che richiede tempo e una certa maestria, due cose che forse ti mancano! Fortunatamente, abbiamo trovato la soluzione per te per rimuovere lo sfondo dalle tue immagini con precisione.

Perché rimuovere lo sfondo da un’immagine?

Saper mettere uno sfondo trasparente su un’immagine ti permette di creare materiali di comunicazione di qualità e facilita il tuo lavoro quotidiano. Rimuovere lo sfondo da un’immagine o evidenziarne il soggetto principale, a seconda di come la guardi, può aiutarti a migliorare i materiali didattici, i messaggi di marketing o le presentazioni.

Più chiaramente, conoscendo questa operazione, puoi:

Nascondere uno sfondo troppo personale.

Progettare un buon supporto di marketing posizionando il tuo prodotto su uno sfondo con i colori dell’azienda o composto da simboli importanti.

Prendere un logo o un pittogramma da un’immagine e inserirlo in una presentazione PowerPoint,

Mantenere lo stesso sfondo per uniformare tutti i tuoi documenti,

Un portale per rimuovere gratuitamente lo sfondo da un’immagine

Per rendere trasparente lo sfondo di un’immagine, opta per una piattaforma di modifica delle immagini professionale come it.depositphotos.com/bgremover.html , uno strumento online che utilizza l’intelligenza artificiale. Grazie a strumenti e soluzioni online guidati dall’intelligenza artificiale, ritagliare una foto per cambiare lo sfondo o creare emote non è mai stato così semplice. Che si tratti di creare fotomontaggi, modificare illustrazioni o recuperare solo un soggetto con sfondo trasparente, può essere pratico ritagliare un’immagine per recuperare solo il soggetto principale. Questo sito web ha il vantaggio di non richiedere un computer particolarmente potente e di essere molto facile da accedere. L’app funziona con tutti i tipi di elementi come persone, animali, oggetti, prodotti ed è particolarmente utile per creare immagini uniche e standardizzate su un negozio di e-commerce – elementi del paesaggio, ecc. Anche i contorni più difficili, in particolare quelli dei capelli, sono delimitati molto bene. Tuttavia, la rimozione dello sfondo è più efficace per le immagini con scale nitide o uno sfondo che contrasta con l’elemento da isolare.

Bastano pochi click

Si tratta di uno strumento online al 100%; non è necessario scaricare nulla per usarlo. Concretamente, devi solo andare sulla pagina web in questione, scegliere l’immagine da caricare e convalidare. È tutto! Automaticamente, il sito rimuoverà lo sfondo per mantenere solo quello che considera il soggetto principale della foto. Questo processo ha dimostrato di essere una soluzione estremamente utile per la fotografia di prodotti e ritratti. Ora puoi beneficiare di una semplificazione di questo processo in modo che il tuo prodotto sia delineato con precisione e posizionato su uno sfondo trasparente.