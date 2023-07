LECCO – La Regione Lombardia conferisce il riconoscimento di ‘attività storica‘ ad altri 16 negozi, locali e botteghe artigiane della Provincia di Lecco che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. I nuovi riconoscimenti sono così suddivisi: 10 negozi storici, 4 locali storici e 2 botteghe artigiane storiche.

Si arricchisce dunque l’albo regionale delle attività storiche e di tradizione in Provincia di Lecco, che ora comprende in totale 158 imprese. Quest’anno, ad entrare nella lista della provincia manzoniana sono attività da Bellano, Abbadia Lariana, Calolziocorte, Galbiate, Lecco, Merate, Missaglia, Olginate, Premana, Valmadrera (scarica qui l’elenco: Lc-Attività-storiche-2023).

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, sottolinea come il premio sia “il nostro grazie a chi, con il suo lavoro quotidiano, fa grande la Lombardia. Si tratta di attività che rappresentano la linfa e la tradizione del nostro tessuto economico”. “Il marchio – prosegue Guidesi – è un ringraziamento per artigiani e commercianti che ogni giorno garantiscono un presidio fondamentale per le nostre comunità. Spesso sono imprese a carattere familiare che hanno saputo innovarsi negli anni e assicurare il ricambio generazionale, offrendo servizi e prodotti di qualità”.

Alle attività storiche è dedicato un apposito sito internet (www.attivitastoriche.regione.lombardia.it) in cui sono riportate tutte le informazioni per richiedere il riconoscimento e i nomi e la descrizione delle attività già riconosciute.