LECCO – Molti gli interventi effettuati e in corso tra Lecco, hinterland e in particolare in Brianza da parte dei Vigili del Fuoco, impegnati in operazioni per liberare le strade da alberi caduti, su numerosi allagamenti e tetti pericolanti e in supporto su diversi incidenti stradali.

Tutte le squadre del Comando provinciale del Bione sono impegnate, così come quelle dei vari distaccamenti.

Tra le segnalazioni, una pianta in strada zona Bennet di Pescate (nessun veicolo coinvolto), un grosso ramo caduto a Malgrate davanti al ‘Griso’, incidente auto contro camion alla prima galleria della nuova Lecco-Ballabio a salire – ferito leggermente un 56enne -, autoveicolo uscito di strada sempre causa maltempo sulla via Provinciale a Ballabio (nell’immagine a sinistra).

Prima delle sei del mattino, incidente tra auto e autoarticolato a Osnago (foto in copertina).

In tutti gli episodi si registrano conseguenze lievi per le persone coinvolte, salvo nel caso di una caduta da motocicletta sulla SS36 nel tratto SP639 Erba/Como/Suello-Civate/Isella con un centauro 48enne in codice rosso dopo essere scivolato sulla sede stradale.

Notizia in costante aggiornamento.

RedCro