FRANA, DALLA REGIONE SPOT PER LA VALSASSINA. MAGONI: “SOSTENIAMO IL TURISMO, SCIAMO A BOBBIO-VALTORTA”

MILANO – “Ho contattato personalmente Massimo Fossati, amministratore delegato di Itb, Imprese turistiche barziesi, società che gestisce piste e impianti di risalta dei Piani di Bobbio e Valtorta, dando la mia totale disponibilità a promuovere ed amplificare la destinazione Valsassina su tutti i canali social e media di Regione Lombardia.

Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, in seguito alla frana sulla Lecco-Ballabio, con la conseguente chiusura della strada ed evidenti disagi per utenti e turisti. “I primi dati sul turismo montano in Lombardia parlano di tutto esaurito ovunque – dice Magoni – e i Piani di Bobbio e Valtorta hanno tutte le carte in regola per attrarre sciatori e turisti in gran numero, grazie a strutture all’avanguardia, una …

CONTINUA SU VALSASSINANEWS: