BALLABIO – Ospite alla terrazza comunale di Ballabio è la scrittrice, educatrice e mediatrice familiare Giulia Ferrari che ha affrontato il difficile tema della dipendenza da sostanze stupefacenti.

Non solo droghe, ma anche dipendenza affettiva, disturbi dell’alimentazione e alcool sono stati gli argomenti toccati durante la serata: essere liberi e non succubi di qualcuno o qualcosa non è una garanzia oggigiorno, fare prevenzione risulta pertanto essenziale…

