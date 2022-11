BALLABIO – Serio incidente stradale poco prima delle 21 di oggi a Balisio, lungo la Provinciale n. 62 “della Valsassina”. Coinvolte due automobili e un trattore, quattro le persone ferite – tra codici gialli e rossi. Le loro età vanno dai 34 ai 65 anni. Alcuni dei feriti sono rimasti incastrati nei veicoli e per questo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco con due autopompe che dopo averli liberati li hanno messi a disposizione dei soccorritori sanitari.

Le prognosi, indicate in serata da AREU: per un 65enne “trauma cranico commotivo, trauma arto superiore, codice giallo, ospedale Sant’Anna”. Un 50enne ha riportato invece “politrauma con trauma cranio-facciale commotivo, trauma bacino, trauma arti inferiori”. per lui codice rosso e trasporto al Niguarda. Una donna della quale non è nota l’età ha subito un trauma al bacino e in codice giallo è al ‘Manzoni’ di Lecco.

Tre le ambulanze giunte sul posto unitamente a un’automedica; è intervenuto anche l’elisoccorso del 118 di Como. Con loro i Vigili del Fuoco di Lecco, Polizia Stradale e Carabinieri.

Problemi per la circolazione, che qualche automobilista ha “bypassato” utilizzando la vicina (e chiusa) pista ciclabile di Balisio – come indicato alla nostra redazione da alcuni testimoni oculari del fatto.

RedCro