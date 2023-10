LECCO – La commissione congressuale del Partito Democratico ha concluso i propri lavori nel pomeriggio di oggi dopo il percorso congressuale con il voto nei circoli di questa mattina, 1 ottobre, per l’elezione del segretario provinciale, dell’assemblea provinciale e dei nuovi segretari di circolo.

Hanno partecipato al congresso oltre 450 iscritti, più del 60% degli aventi diritto. Manuel Tropenscovino, candidato unitario, ha ottenuto 448 voti.

Si chiude un percorso partecipato che in questo mese ha visto la Federazione di Lecco ritrovarsi in diversi appuntamenti nel territorio per ragionare sul percorso futuro del PD nella Provincia di Lecco e che ha visto il rinnovo di 27 segretari, tra cui il segretario della città Lecco.

“È stata una grande giornata di partecipazione per la nostra federazione – afferma il segretario provinciale rieletto Tropenscovino, 28 anni da un mese -. Ci tengo a ringraziare tutti i segretari e le segretarie di circolo, vecchi e nuovi che saranno la forza del PD nel nostro territorio. Nessuna forza politica garantisce una discussione e percorsi di tutti i propri iscritti per eleggere i ruoli della propria organizzazione. Ora ci rimbocchiamo le maniche perché da questo congresso è emersa una necessità chiara: c’è bisogno di tornare ad essere protagonisti anche qui, partendo dal dire con chiarezza quali sono le proposte del Partito Democratico a Lecco per risolvere le esigenze reali dei cittadini sul lavoro, la sanità pubblica, l’istruzione, dare sostegno ai nostri amministratori e costruire nuove alleanze, con le associazioni, i giovani e tanti altri per dare risposte ai problemi della Provincia. Costruire un grande progetto ed una visione condivisa per la Provincia di Lecco. Aggiungo che, assieme alle tante priorità di questi tempi, gli ultimi giorni ci hanno detto che dobbiamo tornare ad occuparci della presenza mafiosa nel nostro territorio, lo faremo fin da subito con coraggio per tornare a contrastare e avere tutti gli strumenti per combattere un fenomeno ancora troppo presente nella nostra provincia. Siamo pronti a ripartire.”

Entro la metà di ottobre si riunirà la nuova assemblea provinciale del Partito Democratico per concludere definitivamente il percorso congressuale avviato a livello regionale durante il mese di luglio.