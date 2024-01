PASTURO – Resta in gravi condizioni l’alpinista precipitato lunedì pomeriggio in un canalone della Grigna Settentrionale per oltre cento metri. L’uomo era stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza per via dei danni riportati dopo la caduta: trauma cranico, ferite a volto e schiena e traumi multipli agli arti.

Nel frattempo, sui social spopola l’appello della sua fidanzata…