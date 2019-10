LECCO – La Provincia di Lecco ha assegnato i contributi previsti dal bando per la riqualificazione o l’adeguamento delle fermate del trasporto pubblico locale, pubblicato lo scorso settembre. Le richieste sono state tutte accolte, con un cofinanziamento pari a 24.232,50 euro in relazione all’entità economica dei progetti presentati e nel limite massimo del 50% previsto dal bando.

I beneficiari dei contributi sono:

· Comune di Olginate: 5.479,50 euro, fermata località Molinata, via Papa Giovanni XXIII

· Comune di Missaglia: 10.000 euro, fermata via Merlini, 2

· Unione di Bellano e Vendrogno: 3.250 euro, fermata località Sant’Antonio, intersezione tra via Roma e strada provinciale 66

· Comune di Malgrate: 3.350 euro, fermata via Roma – strada provinciale 583

· Comune di Cortenova: 2.153 euro, fermata via Provinciale – strada provinciale 62

Gli enti beneficiari, che metteranno il 50% di loro competenza attuando così progetti per complessivi 48.465 euro, dovranno procedere già dalle prossime settimane ad avviare i lavori, che dovranno essere conclusi entro il 31 marzo 2020; il contributo sarà concesso a presentazione della necessaria documentazione.

“La Provincia di Lecco – commenta il presidente Claudio Usuelli – conferma il costante impegno al fianco dei Comuni in materia di trasporti e mobilità sostenibile, per assicurare una positiva risposta, anche in termini di sicurezza, per l’utenza pendolare. Vogliamo essere di stimolo ai Comuni per migliorare, in modo organico e condiviso, le infrastrutture a servizio del trasporto pubblico. Anche in tema di decoro urbano è utile migliorare la fruizione e l’accessibilità di alcune fermate del trasporto pubblico locale: riteniamo infatti che anche questo aspetto, unito a un servizio efficiente, possa incentivare l’uso del mezzo pubblico e collettivo”.