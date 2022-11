LECCO – Sono 106 i firmatari dell’appello che chiede al consigliere regionale Mauro Piazza (Lega) di candidarsi nuovamente alle prossime elezioni regionali del 2023. In una fase nella quale la corsa al seggio regionale vede impegnato un centro destra rivoluzionato dall’effetto-Meloni, con lo stesso Piazza notoriamente “portatore di voti” nelle sue diverse versioni politiche ma non ancora del tutto gradito dalla vecchia guardia leghista lecchese.

Sopra le firme si legge: “Da amministratori, imprenditori e semplici cittadini – che hanno a cuore il territorio – riteniamo sia indispensabile per la nostra comunità, al di là delle appartenenze politiche e partitiche, continuare ad applicare quel metodo di lavoro che ha contraddistinto gli ultimi 10 anni, sia in termini di risposte che di risultati da parte dell’ente regionale”.

“Siamo testimoni diretti del lavoro fatto sul territorio, della costante presenza e dell’importante attività di rappresentanza concreta non solo delle Amministrazioni locali, ma anche delle svariate istanze del mondo del lavoro e dell’associazionismo. Per l’impegno profuso fino a oggi, che ha portato soluzioni a problemi reali e ha permesso di realizzare importanti progetti infrastrutturali e sociali, con ingenti risorse regionali, mettiamo la nostra firma per ringraziare MAURO PIAZZA e per chiedergli di proseguire il suo percorso in REGIONE LOMBARDIA”.

Di seguito l’elenco completo dei sottoscrittori dell’appello, suddivisi per macro categorie (*Sindaco o amministratore locale, ** imprenditore o libero professionista, *** esponente del mondo dell’associazionismo.

1. Adamoli Ferruccio, Valvarrone *

2. Albani Fiorenza, Merate*

3. Arrighi Alberto, Lecco **

4. Arrigoni Battaia Giovanni, Barzio *

5. Arrigoni Neri Antonio, Cremeno *

6. Artana Pierluigi, Pasturo *

7. Azzoni Roberto, Abbadia *

8. Bellano Chicco, Cortenova *

9. Berera Ferdinando, Premana *

10. Bernocco Giovanni Battista, Olgiate Molgora*

11. Bertolini Silvano, Premana *

12. Biancelli Francesco, Lecco ***

13. Bianchi Paolo, Barzio*

14. Borgonovo Giuseppe, Bosisio *

15. Brigatti Simone, Lecco

16. Busi Renato, Parlasco *

17. Buzzella Luca, Valvarrone *

18. Cagnotto Paolo, Introbio **

19. Canepari Fabio, Barzio *

20. Caravia Gianni, Lecco *

21. Casaletto Alfredo, Merate *

22. Cesana Lorella, Lecco **

23. Chiarella Giuseppe, Molteno *

24. Ciresa Peppino, Lecco **

25. Cogliati Chiara, Merate **

26. Colli Roberto, Lecco **

27. Colombo Emilio, Merate ***

28. Colombo Martino, Pagnona *

29. Colombo Mauro, Garbagnate *

30. Colombo Virginio, Ello *

31. Colzani Andrea, Barzanò **

32. Colzani Claudio, Barzanò **

33. Combi Davide, Moggio *

34. Combi Roberto, Cassina *

35. Corbella Davide, Barzio *

36. Corti Andrea, Moggio *

37. Costantini Simonetta, Lierna *

38. Crippa Claudia, La Valletta **

39. Crippa Franco, Merate ***

40. Dadati Fabio, Lecco **

41. Dal Mas Maurizio, Merate **

42. Dell’Oro Massimo, Lecco **

43. Di Terlizzi Laura, Nibionno *

44. Enicanti Popo, Bellano *

45. Ferraioli Mattia, Bellano *

46. Fossati Massimo, Barzio **

47. Fumagalli Alberto, Castello Brianza **

48. Fumagalli Matteo, Lecco **

49. Galbiati Marco, Castello Brianza **

50. Galli Pietro, Lecco **

51. Galperti Sergio, Cortenova *

52. Gianola Vittorino, Premana **

53. Gini Daniele, Lecco **

54. Giussani Giuseppe, Barzago **

55. Hofmann Alessandra, Monticello *

56. Invernizzi Antonella,

57. Invernizzi Mauro, Lecco **

58. Invernizzi Pierluigi, Cremeno *

59. Isella Angelo, Civate *

60. Locatelli Barbara, Barzio *

61. Locatelli Umberto, Moggio *

62. Maccacaro Marzio, Lecco **

63. Malugani Giuseppe, Margno *

64. Malugani Massimiliano, Margno *

65. Martinelli Giuseppe, Merate **

66. Mauri Ivan, Lecco ***

67. Mauri Matteo, Merate **

68. Meroni Maria Luisa, Dolzago **

69. Micheli Ivan, Abbadia **

70. Milani Alessandro Paolo, Airuno *

71. Minuzzo Emilio, Lecco **

72. Montanelli Chicco, Lecco **

73. Molteni Marco, Lecco **

74. Nava Daniele, Lecco **

75. Nogara Alberto, Taceno *

76. Panzeri Paola, Merate **

77. Pasquini Antonio, Casargo *

78. Pavoni Osvaldo,Taceno *

79. Pedretti Alberto, Lecco **

80. Pendeggia Ivan, Montevecchia*

81. Pensa Pietro, Cremeno *

82. Pensotti Nico, Margno *

83. Perego Federico, Merate **

84. Piazza Sergio, Introbio **

85. Piloni Giovanna, Barzio *

86. Priore Giovanni, Lecco **

87. Romeo Dario, Lecco **

88. Pomi Dino, Parlasco *

89. Pozzi Davide, Santa Maria Hoe’ **

90. Quadrio Curzio Andrea, Lecco **

91. Redaelli Franco, Bellano *

92. Redaelli Matteo, Rogeno *

93. Rognoni Paolo, Barzio

94. Rusconi Antonio, Bellano *

95. Rusconi Angelo, Lecco **

96. Sacchi Maurizio, Casatenovo **

97. Sanelli Antonio, Premana **

98. Sidoti Patrizio, Annone *

99. Spreafico Roberto, Merate **

100. Stocola Marco, Merate **

101. Toto Gennaro, Cernusco *

102. Usuelli Claudio, Nibionno **

103. Vassena Marco, Malgrate **

104. Vismara Carlo, Viganò **

105. Vivenzio Massimiliano, Lecco **

106. Zorzi Luca, Lecco **