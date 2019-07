DERVIO – “Vassena ha assegnato la gestione degli anziani a soggetti “non affidabili” e a persone a processo per truffa”. Con queste parole il sindaco Stefano Cassinelli replica al predecessore Davide Vassena che in consiglio comunale aveva interrogato la nuova amministrazione proprio sul servizio di consegna pasti ai concittadini anziani.

Ecco in forma integrale la reazione di Cassinelli

L’intera vicenda dei pasti per gli anziani e più in generale della così detta “casa di riposo” è stata gestita dall’amministrazione Vassena in un modo imbarazzante. Avremmo voluto limitarci alla risposta in consiglio comunale ma il consigliere Davide Vassena ha fatto un comunicato in cui stravolge la verità. Per cui pubblichiamo gli atti relativi e la spiegazione così che siano le carte a parlare e si metta fine alle bugie chiarendo i guai che sono stati fatti.