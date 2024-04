GERMANEDO/ALL’AIROLDI E MUZZI MOMENTI DI MUSICA APERTI ALLA CITTÀ

LECCO – Sono due gli appuntamenti aperti alla città che vedono gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus protagonisti nei prossimi giorni. Sabato 27 aprile, alle 15, la Rassegna musicale “La città aromatica. Profumi sonori”, promossa dal CRAMS all’interno dei Quartieri del Terzo Paradiso, farà tappa agli Istituti.

“Il mio canto libero” – il nome del concerto in programma – vedrà l’insegnante Katy Magni e i suoi allievi del corso di canto del CRAMS esibirsi presso l’IRAM. Sarà l’occasione per ospiti, famigliari e cittadini di incontrare ed ascoltare giovani cantanti e musicisti, che si esibiranno in generi musicali diversi e innovativi. Il contatto con i più giovani è un’opportunità per stimolare la memoria e gli affetti degli ospiti, permettendo anche ai familiari di condividere un momento piacevole con i loro cari e a tante persone di avvicinarsi alla nostra struttura e di conoscere più da vicino i progetti di cura degli Istituti. Ma il concerto è anche l’occasione per i giovani musicisti per far loro conoscere e vivere con naturalezza, in un’ottica di intergenerazionalità, gli ambienti degli Istituti.

Il secondo appuntamento è lunedì 29 aprile, che coincide con la Festa di Santa Caterina a cui è dedicata la chiesa degli Istituti. Il programma prevede alle 15 un momento musicale con Gabriele Bolis, fisarmonica, e i suoi amici, Dario Bolis, chitarra e Gilberto Garghentini, con il caratteristico “basso-tolla”. Il pomeriggio sarà animato da giochi per tutti, curati dal Servizio educatori e dal Bar “La Gerla d’Oro”. Alle 17 seguirà, in chiesa, la messa celebrata da don Marco Rapelli, parroco di Germanedo.