BOLOGNA (BO) – Titolo italiano per la 3Life, che domenica si è imposta con Renato Dell’Oro e Paolo Carminati nella seconda edizione del Campionato Italiano a coppie di swimrun, una disciplina che sta prendendo sempre più piede in Italia e che ha nei due atleti lecchesi la nuova coppia tricolore.

La gara si è svolta in provincia di Bologna e ha visto il duo targato 3Life impegnato nella distanza Long, con 34 chilometri a piedi e 6 a nuoto nei laghi di Brasimone e Suviana. Su un totale di 21 coppie al traguardo, Dell’Oro e Carminati si sono assicurati il successo finale fermando il cronometro a 4:53.42, precedendo di oltre tre minuti il duo denominato Religioso Silenzio, secondo in 4:56.44, con il team Base Running al terzo posto in 5:05.58.

“Siamo felici per il risultato – commenta Dell’Oro – Conoscevamo la gara e, dopo il secondo posto dello scorso anno, sapevamo che avremmo potuto centrare il podio anche in questa edizione. Il meteo non era bellissimo, ma la temperatura era perfetta per fare una gara”.

Una vittoria in rimonta per i due lecchesi: “Siamo partiti forte e insieme ad altri due equipaggi abbiamo preso il largo – continua Dell’Oro -, ci siamo attestati in terza posizione e poi, a dieci chilometri dall’arrivo, abbiamo iniziato a recuperare terreno fino a raggiungere e superare chi ci precedeva. Ora ci riposiamo un attimo e poi ci aspettano gli ultimi allenamenti prima del Mondiale” conclude Renato.