LECCO – Al giorno d’oggi usare supporti digitali come tablet o smartphone sembra ormai imprescindibile, ma la pratica si è solo affiancata a quella tradizionale e ancora fortemente diffusa di scrivere a mano.

Per questa ragione, ancora una volta taccuini e quaderni si confermano tra i gadget promozionali più richiesti dalle aziende per promuovere il brand. Naturalmente rimane indispensabile fare branding in modo efficace, organizzando al meglio la customizzazione del prodotto nel corso della pianificazione della strategia di marketing. Per assicurarsi un’ottima visibilità del logo sui taccuini e quaderni personalizzati il consiglio è quello di rivolgersi a realtà specializzate come Easygadget.it, che permette di realizzare gadget promozionali direttamente online, attraverso un processo intuitivo, semplice e veloce.

Modelli di quaderni e taccuini

La dimensione di un taccuino varia a seconda che si tratti di un formato A4, ovvero la grandezza del tipico foglio per stampante, A5 o A6, quindi della misura di un quaderno o di un’agenda. Uno dei modelli più versatili è senza dubbio quello con copertina in cartonato, completa di elastico per la chiusura e magari segnalibro in mezzo a pagine a righe o a quadretti per una scrittura più agevole. Esistono però versioni più sobrie con copertina morbida, in similpelle, che reca anche alloggiamenti per la penna e tasche interne per i biglietti da visita e carte di vario tipo. Se si vuole invece fare un dono gradito a clienti e collaboratori, ma che sia anche green, si può scegliere un quaderno con copertina in carta riciclata, poliestere a effetto canvas, o alternative molto originali e di tendenza come il sughero, il lino, la paglia, la tela di cotone, il bambù, sempre con pagine in carta riciclata e proveniente da foreste sostenibili. Si tratta di prodotti di sicuro effetto che, personalizzazione a parte, diventeranno oggetti di design da portare sempre con sé. Infine, per avere la certezza che il taccuino o il quaderno durino più a lungo possibile, si può scegliere un quaderno ad anelli dove poter inserire nuove pagine quando le precedenti siano finite.

La personalizzazione migliore per ogni copertina

Ovviamente la scelta della copertina sarà quella principale, seguita dalla tipologia di pagine all’interno: in un’azienda dove si svolga lavoro d’ufficio, una copertina morbida con penna inclusa, pagine bianche o a righe e segnalibro sono pratici e adeguati; in una dove invece si pensa che i collaboratori debbano ricorrere ad appunti più tecnici o numerici, invece, potrebbe essere una buona idea optare per i quadretti.

I colori della copertina possono essere molteplici, dal nero al color legno, al marrone chiaro o scuro, fino ai toni del blu, del rosso e i più fluo. La personalizzazione dovrà comunque spiccare e quindi prevedere una base idonea. La stampa digitale diretta è una tecnica che consente di intervenire su una copertina rigida con molteplici colori a contrasto, mentre con la serigrafia si avrà una personalizzazione monocolore ma versatile su qualunque superficie si scelga. Imprimere il proprio brand sulla copertina è ovviamente lo scopo principale delle aziende che si orientano su taccuini e quaderni, ma a volte si può intervenire anche sulle pagine interne, magari ripetendo un logo in parte o per proporre dei recapiti. La cosa fondamentale sarà il risultato finale, che nell’insieme dovrà risultare armonico e in linea con lo spirito dell’impresa e del tipo di dono che si vuole fare ai collaboratori e dipendenti, nonché clienti. Si possono aggiungere penne, matite e oggetti di cancelleria utili perfetti assieme ai taccuini.