Perché è ora che gli investitori entrino nel mercato FX.

Scoprite perché gli investitori dovrebbero entrare nel forex e perché questo mercato continuerà a crescere negli anni a venire.

Le persone di tutto il mondo sono costantemente alla ricerca di modi per far crescere il proprio denaro. Che si tratti di investire, di trovare nuovi conti e piani di risparmio o di trading in valuta estera. Gli investitori si chiedono anche quando sia necessario entrare in questi mercati e muovere i portafogli esistenti. Uno dei modi migliori per assicurarsi di prendere le decisioni migliori è quello di seguire le tendenze e, naturalmente, di rimanere aggiornati sulle novità del mercato. Ad esempio, il trading sul forex si trova attualmente in una posizione eccellente, con le principali coppie di valute che si comportano come dovrebbero. Diamo un’occhiata al forex e al suo andamento.

Economia globale

È stato un anno difficile per la maggior parte dei mercati finanziari e dell’economia globale. I forti rialzi dei tassi d’interesse, il calo del PIL e i picchi d’inflazione hanno contribuito a rendere l’anno non proprio stellare per la maggior parte dei Paesi. Ciò ha messo gli investitori in una posizione in cui diventa piuttosto difficile decidere cosa fare per garantire che i loro portafogli rimangano intatti. Con l’avvicinarsi della fine del terzo trimestre, le cose stanno lentamente migliorando sul fronte economico globale. Ancora di più per quanto riguarda i cambi. L’andamento del dollaro USA è positivo, anche se la maggior parte dell’anno ha visto la fluttuazione della valuta. La coppia EUR/USD è ancora considerata un investimento sicuro.

Coppie di valute

Nel 2022 abbiamo assistito al dominio delle seguenti coppie di valute: EUR/USD, USD/JPY e GBP/USD. Si tratta delle coppie di valute più forti e più popolari al mondo, ma non sono le uniche a prosperare quest’anno. Anche nei mercati nordamericani, coppie come USD/CAD e AUD/USD stanno registrando buone performance. L’inflazione è l’elemento chiave che guida queste valute. È necessario capire che sono le banche d’investimento a stabilire la forza di ogni valuta.

Dire che il 2022 è stato un anno misto di stress, fluttuazioni, picchi massicci, ecc. è un eufemismo, soprattutto se si tratta di forex. All’inizio dell’anno, il dollaro USA sembrava destinato a faticare. Per la maggior parte, il dollaro è rimasto saldo nella sua capacità di recuperare e di offrire risultati piacevoli ai trader. Anche di recente il dollaro ha messo a segno una ripida scalata ed è rimasto complessivamente forte. Passando all’Eurozona, vediamo tendenze simili. Nel Regno Unito, tuttavia, la sterlina non ha sperimentato una tale forza e la valuta si indebolirà molto probabilmente verso la fine del quarto trimestre, pur rimanendo altamente competitiva. Tuttavia, i previsori prevedono che le due valute si muoveranno nella stessa direzione in tempi relativamente brevi.

La liquidità è ancora elevata

Il mercato FX offre un’elevata liquidità, a seconda delle coppie di valute, ma è comunque il mercato con la maggiore liquidità il motivo principale per cui questo mercato è favorito. Gli investitori devono tenere d’occhio tendenze specifiche come la liquidità e il prezzo. Un mercato valutario ad alta liquidità è un chiaro segno che il mercato ha una bassa volatilità. Ad esempio, una valuta come il dollaro USA sarà quasi sempre meno rischiosa perché presenta un’elevata liquidità. È proprio qui che gli investitori possono capitalizzare. Poi c’è un paese come la Nigeria, la cui valuta ha dovuto affrontare una bassa liquidità all’inizio di quest’anno. Le ragioni di una liquidità bassa o alta sono molteplici, e molto dipende dalla fiducia nella valuta. Considerando che il forex è in piena espansione, e lo sarà ancora per qualche tempo, è un momento opportuno per fare trading.



Cosa definisce il successo nel forex

Il successo ha un significato diverso a seconda delle persone. Per esempio, qualcuno potrebbe definire il successo come la capacità di operare su più coppie di valute in qualsiasi momento, con rendimenti minimi o medi. Mentre chi è un trader principiante definisce il successo come la capacità di operare ogni singolo giorno. È questo che rende il trading sul forex così interessante per gli investitori. Il trading sul forex sta crescendo di popolarità ogni giorno e il mercato continuerà a crescere, portando all’ovile ancora più trader e investitori.

Attualmente, con il boom del forex, questo mercato complesso ma veloce viene utilizzato da istituzioni finanziarie globali. Inoltre, il mercato offre un ampio supporto ai trader e agli investitori in termini di broker e strumenti di trading. Un altro aspetto che rende questo mercato così attraente e popolare. Potete facilmente diventare dei professionisti se investite del tempo per imparare e capire il mercato. Quindi, investitori prendete nota, vorrete entrare in questo mercato il prima possibile.