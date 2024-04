IL SUCCESSO DELLE FARMACIE ONLINE IN ITALIA (E NON SOLO): ANALISI, MODELLO E FATTORI CHIAVE

Perché le farmacie online in Italia – ma anche nel resto del mondo – hanno avuto così successo? C’è una “formula” magica, o rispondono alle esigenze di consumatori sempre più abituati agli acquisti online?

Semplice: il nostro mondo, che è descritto sempre più spesso come in “rapida evoluzione”, è cambiato. Nettamente. Le farmacie online sono diventate un pilastro fondamentale perché offrono comodità, accessibilità e una vasta gamma di prodotti. Come Dr.Max, farmacia online leader in Italia.

Cosa sono le farmacie online?

In un passato nemmeno troppo lontano, l’acquisto di medicinali e di prodotti sanitari avveniva principalmente in farmacia. Uscivamo fuori dalla nostra casa per dirigerci in farmacia, quindi, perché non avevamo delle alternative.

Oggi, però, le possibilità sono ben diverse. L’avvento delle farmacie online ci ha permesso di scoprire un nuovo modo di fare acquisti, con la comodità della consegna direttamente a casa.

L’idea di vendere farmaci sul web ha iniziato a diffondersi alla fine degli anni ‘90, quando abbiamo cominciato a valutare il potenziale di Internet come canale di vendita per i medicinali, o ancora i prodotti legati al benessere e alla bellezza.

Ovviamente, questa idea non è stata priva di sfide: di fatto, le farmacie online non sono abilitate alla vendita di farmaci con prescrizione medica. Facciamo un esempio: possiamo acquistare il Synflex 275 mg, ma non il Synflex 550.

C’è da dire che non tutti sono stati convinti sin da subito all’idea di fare shopping online: la diffidenza, però, è del tutto sparita. Col tempo, le farmacie online hanno iniziato a guadagnare la fiducia dei consumatori.

Al di là dei farmaci, poi, la possibilità di poter comprare prodotti di bellezza, integratori alimentari e articoli per la cura personale ha spinto moltissime persone a trovare una farmacia online di fiducia dove fare acquisti in quantità, magari in occasione di promozioni o sconti particolari.

Questo è il caso di Dr.Max, la seconda catena di farmacie in Europa, disponibile in luoghi fisici e online: il vasto assortimento di prodotti è uno dei punti di forza.

Cosa ha contribuito al successo delle farmacie online?

Analizzando i modelli di business delle principali farmacie online, si ripetono alcuni fattori chiave che, sì, hanno contribuito proprio al successo delle attività, rendendole non solo proficue, ma anche un punto di riferimento per tantissime persone.

Innanzitutto, la comodità di poter ordinare prodotti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza dover lasciare la propria casa. I consumatori moderni sono sempre più abituati ad acquistare tutto con un semplice click. Sì, anche la scatola di Oki.

La facilità di accesso dei servizi online rimane, però, solo la punta dell’iceberg. Perché è impossibile non citare la possibilità di confrontare prezzi e prodotti in modo rapido e semplice.

Le farmacie online sono “figlie” della tecnologia, quindi dispongono di sistemi avanzati di gestione dell’inventario, fondamentali per migliorare l’esperienza di acquisto e aumentare l’efficienza operativa. Tra le altre cose, è elevata l’attenzione verso la sicurezza dei dati, e le transazioni sono sicure. Tutti fattori che hanno contribuito a rafforzare la fiducia nei confronti dei clienti.

Un modello di business vincente

Il modello di business delle farmacie online si basa, quindi, sulla vendita di prodotti farmaceutici e di benessere: è il punto di partenza, il modo in cui si raggiunge un pubblico ampio, non limitato agli spazi geografici.

Generano entrate principalmente attraverso la vendita diretta ai consumatori, ma molte hanno anche iniziato a proporre servizi aggiuntivi, come consulenze online e programmi di fidelizzazione.

Per esempio, sul sito di Dr.Max è possibile visualizzare la sezione “Informa” o “Chiedi al farmacista”. Non solo: è disponibile il servizio di ritiro dei farmaci con prescrizione. Una volta registrata la ricetta, si saprà qual è il punto vendita più vicino a noi per andare a recuperare i medicinali.

Chiaramente, il ruolo maggiore nell’ascesa dei punti vendita online lo ha avuto proprio la tecnologia, che ha “abbattuto” qualsiasi barriera. Ma c’è da dire che molte farmacie, come Dr. Max, hanno lavorato sodo per proporre alla propria clientela un’esperienza di acquisto sicura, investendo su politiche di trasparenza e condividendo informazioni dettagliate sui prodotti e sui servizi offerti.

Il futuro delle farmacie online

Il futuro delle farmacie online è chiaro: le previsioni indicano una crescita continua del settore nei prossimi anni. Tutto ciò è possibile unicamente proponendo dei valori in linea con le esigenze moderne dei consumatori. Quali?

Come Dr.Max, è fondamentale mantenere le promesse: l’integrità è uno dei valori più preziosi, così come lo è la volontà di prendersi cura dei propri pazienti, dei collaboratori, dei partner. Si lavora in squadra.

Le farmacie online sono riuscite a raggiungere il successo perché hanno messo le persone al centro: creare un rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto, senza “vedersi” in faccia, ma attraverso uno schermo, richiede enorme lavoro e impegno. E non è poco, considerando che non molto tempo fa c’era parecchia titubanza nei confronti degli acquisti online.