Milano è tra le città italiane con la più elevata richiesta di camerieri e personale da impiegare nel settore della ristorazione. Le opportunità di impiego nel capoluogo lombardo sono davvero interessanti, specialmente con l’arrivo della bella stagione.

Nel settore della ristorazione italiana da tempo viene dibattuta la questione inerente alla mancanza di personale. Datori di lavoro e proprietari locali di grandi, medie e piccole dimensioni si trovano quasi quotidianamente a dibattere proprio in merito a questo tema. Stando ai dati resi noti dal Centro Studi della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, basati su alcuni studi condotti da Istat e Inps, ci rispetto al 2019 ci sarebbero oggi circa 200mila addetti in meno nella ristorazione.

Tra le figure professionali più richieste vengono citati i camerieri e il personale di sala. A fronte di un elevatissimo numero di attività dedite al mondo della ristorazione, Milano è una delle città italiane in cui la domanda di risorse è più elevata. Camerieri.it, la filiale digitale di Jobtech interamente riservata al comparto dell’Ho.Re.Ca., è quindi un punto di riferimento per trovare annunci di lavoro extra Milano.

Naturalmente, le retribuzioni offerte possono variare sulla base delle competenze e dell’esperienza maturata. Di norma, può tuttavia essere utile sapere che la retribuzione minima di un cameriere professionista prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per la ristorazione è di 1.500 euro lordi (1.250 euro netti) Il contratto include 14 mensilità, con una settimana lavorativa di 40 ore. Lo stipendio può aumentare durante la stagione estiva, quando i picchi di lavoro diventano più elevati. Nei mesi estivi la retribuzione media mensile può infatti arrivare fino a 1.450 euro netti.

Come si può facilmente intuire, gli stipendi più alti sono quelli offerti da ristoranti di alto livello o addirittura stellati. Qui un cameriere professionista può arrivare a prendere dai 1.750 ai 2.000 euro al mese. Facendo carriera si avrà invece l’opportunità di diventare maitre. Con il crescere delle responsabilità aumenta anche lo stipendio: un maitre percepisce infatti un compenso medio di 1.650 euro al mese, che potrebbe addirittura raggiungere i 3.000 euro mensili.

Oltre ai camerieri, tra le professioni più ricercate figurano infine cuochi, pizzaioli e chef. Anche in questi casi i compensi sono buoni, sia per impieghi a tempo pieno che con orari flessibili o part time. La ristorazione è un settore vitale e in crescita, pronto a spalancare le porte ai nuovi talenti e a offrire opportunità di crescita professionale remunerative e stimolanti.