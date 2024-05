TRE ZONE UNIVERSITARIE E STUDENTESCHE A MILANO

Da ormai diversi anni a questa parte la città di Milano è diventata il punto di riferimento dell’Italia moderna, e sotto diversi punti di vista. Il capoluogo milanese vanta infatti un’organizzazione d’alto livello e dei servizi qualitativamente molto elevati, che l’hanno resa non solo il teatro ideale per eventi di spessore internazionale, ma anche anfitrione di brand e attività rinomate in tutto il mondo.

Il prestigio della città si è inevitabilmente specchiato anche nell’istruzione, e ciò ha scaturito nel tempo un incremento delle iscrizioni nelle prestigiose università meneghine: un fatto che ha inevitabilmente aumentato le difficoltà nel sistemarsi in città.

Riuscire a trovare una camera in affitto a Milano nella giusta zona in base alle proprie esigenze è diventato una necessità, specialmente per chi affronta gli studi, e risulta quindi essenziale conoscere le zone universitarie prima di poter pianificare un trasferimento.

Ecco quindi tre zone universitarie di Milano particolarmente rinomate sia da un punto di vista logistico che organizzativo.

Porta Genova

Porta Genova risulta essere ad oggi una delle zone più popolate da studenti, e il perché è suggerito ovviamente dalla sua collocazione. Trovare una camera in affitto a Milano all’interno di questa zona permette di raggiungere con grande facilità università importanti come la Cattolica, la Bocconi (tra le più rinomate d’Europa) e la IULM.

Oltre a questo fondamentale fattore logistico, questa frazione di Milano è particolarmente interessante anche perché è situata vicino ai Navigli, uno dei poli assoluti della nightlife milanese e tra le mete preferite dei giovani studenti.

In sostanza si tratta di un luogo ideale per chi vuole trovarsi vicino alla propria università ma anche vivere le notti milanesi all’insegna del divertimento.

Bicocca

La Bicocca è un quartiere collocato nella zona nord-est della città, ed è sede dell’omonima università, annoverata tra le più importanti d’Italia. Questa ex area industriale è stata riqualificata con grande maestria, al punto da essere trasformata in una zona dinamica, giovanile e ricca di locali interessanti e centri culturali.

Non si tratta di un luogo ideale per la mondanità come Porta Genova, ma trovare una stanza in affitto a Milano in questa zona assicura una casa in un luogo tranquillo con tanti servizi efficienti e attrazioni interessanti. I prezzi, inoltre, sono più accessibili e da un punto di vista logistico è impeccabile, data la vicinanza all’università.

Porta Romana

Una delle zone certamente più famose e ricercate del capoluogo milanese, e non solo per la sua vicinanza alla Luigi Bocconi, è Porta Romana. Questa è infatti celebre per il grande numero di locali di altissima qualità presenti tra i suoi confini, e per il suo stile anni 80’ inconfondibile e trascinante.

Parliamo inoltre di una zona molto vicina al centro, e anche per questo motivo i prezzi degli affitti sono generalmente più alti rispetto ad altre frazioni della città. In termini di posizione e mobilità, tuttavia, si tratta senza dubbio di una delle migliori della città, senza contare tutti i piacevoli vantaggi derivati dalla vitalità e dallo stile del quartiere.