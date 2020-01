CALOLZIOCORTE – Di ritorno dal loro viaggio in Serbia, i volontari e le volontarie delle associazioni Spazio Condiviso e Mir Sada Lecco raccontano la loro attività a Šid (Serbia) a 5 km dal confine con la Croazia. Il viaggio è stato a supporto della ONG “No Name Kitchen (NNK)“, da anni impegnata sul confine serbo croato e croato bosniaco, a contrastare le politiche di chiusura della “Fortezza Europea”, garantendo pasti e primo soccorso ai migranti e alle migranti che si ritrovano a percorrere la rotta balcanica.

L’appuntamento è per venerdì 17 gennaio alle 21 presso il Circolo Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte (piazza Resozzoni 7). In sala sarà presente Matilda Zacco di No Name Kitchen e in collegamento Skype i team di No Name Kitchen presenti nei paesi di Šid e di Velika Kladuša (Bosnia), oltrechè Riccardo Gatti della ONG Open Arms. Ingresso con tessera Arci.