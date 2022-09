DETROIT (USA) – Data importantissima quella di oggi per il piccolo Achille Losa, il bimbo bellanese di sei mesi che soffre della grave malattia genetica di Norrie: per lui, oggi il primo intervento chirurgico a Detroit, in Michigan.

Sarà il luminare della materia Antonio Capone (nell’immagine a destra) a operare Achille – partito per l’America con i genitori Sara Rusconi di Bellano e il calolziese Simone Losa; la famiglia ha lanciato una raccolta fondi on line che ha …

