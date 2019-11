OLGINATE – La Gordon gioca la sua miglior partita stagionale e batte Vigevano, raggiungendola in classifica e dimostrando che quando lascia nello spogliatoio ansie e timori può affrontare a testa alta ogni incontro. Migliori in campo tra i padroni di casa Bugatti (21 punti e 7 rimbalzi, decisivo per il sorpasso nel secondo quarto) e Donadoni che mette a segno una doppia doppia (15 punti, 10 rimbalzi e 4/4 ai liberi negli ultimi 26″ per respingere gli assalti dei lomellini.

LA CRONACA

L’incontro inizia con buone giocate dei padroni di casa, avanti sul 7-3, prima che Dell’Agnello e Filippini prendano possesso del pitturato fino al pareggio 13-13 al 6′ e al sorpasso (19-23) a fine periodo. Tornati in campo, Olginate non riesce a segnare e tocca il massimo svantaggio sul 19-27 dopo 1’40” di gioco. Coach Meneguzzo chiama time out e al rientro inizia il Bugatti’s show con 11 punti in 4′. Si arriva al pareggio 30-30 al 15′, poi uno spettacolare canestro di Gatti e la tripla di Basile portano al 41-36 di metà gara.

Nella ripresa Vigevano aumenta i ritmi e al 23′ con Filippini mette la tripla del 43-43. L’incontro si infiamma con Donadoni e Verri che si imitano dall’arco e tocca momenti di alta spettacolarità procedendo nel totale equilibrio fino al 52-52 del 28′. Gli ultimi due minuti sono caratterizzati dall’agonismo di Aromando (autore anche di due schiacciate) che porta Vigevano sul 54-58 all’ultimo riposo.

Negli ultimi dieci minuti Vigevano riesce a mantenere il comando del punteggio, anche se solo di un possesso, fino a quattro dalla fine, quando Tagliabue mette la tripla del pareggio sul 71-71 caricando i compagni ed infuocando il PalaRavasio. Basile sala in cattedra (13 punti e 4/7 da tre) e distribuisce assist, poi scodella la sua quarta tripla della partita per il 78-73 a 1’40” dalla sirena. Verri accordia con una tripla ed un libero: Vigevano si porta così a -1. Gli ultimi 26″ sono interminabili, con Donadoni autore di un 4/4 ai liberi che regala la vittoria. Prossimo incontro domenica 24 Novembre a Voghera contro Omnia Pavia

NPO GORDON: Basile 13, Bugatti 21, Butta ne, Mentonelli , Donadoni 15, Tagliabue 12, Gorreri 5, Manetti, Gatti 2, Bedin 2, Chiappa ne, Rattalino 12. Allenatore

M.Meneguzzo.

ELACHEM VIGEVANO: Verri 14, Aromando 11, Passerini, Brigato 3, Mazzucchelli 2, Filippini 19, Beretta 7, Rossi 3, Dell’Agnello 18, Martinoli ne, Rosa ne. Allenatore Paolo Piazza.