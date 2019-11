OLGINATE – Ritorno alla vittoria per la NPO Olginate dopo le due sconfitte esterne con Bernareggio e Monfalcone. Sul parquet di casa lo score finale parla di un 66-61 inflitto alla Corona Piadena allenata dall’ex coach Antonio Pietro Tritto, che all’ingresso al PalaRavasio ha trovato come benvenuto uno striscione dedicato proprio alle gioie e ai successi dei tre anni trascorsi in NPO.

La partita, dopo l’ottimo partenza Gordon (16-2), ha cambiato inerzia a favore di Piadena, che prima ricuce lo strappo con il 29-31 al riposo lungo e poi nella fase centrale dell’incontro passa in vantaggio sino a fine terzo quarto: 44-48. Nell’ultimo parziale Olginate trova in Basile (MVP con 20 punti) e Donadoni lo spunto per il sorpasso con un 10-2 che risulterà determinante.