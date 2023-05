CALOLZIOCORTE – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti nella notte con due squadre a bordo di un APS e un’autobotte per l’incendio del gruppo compressori della cartiera in via Cavour a Calolzio.

Gli operai addetti dell’azienda sono intervenuti prontamente per contenere le fiamme, successivamente hanno operato i pompieri.

L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa due ore e mezza.

RedCro