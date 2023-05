LECCO – Amichevole con la Primavera allenata da Roberto Mastrolonardo domani, 6 maggio, per il Lecco del tecnico Luciano Foschi. Appuntamento al Rigamonti-Ceppi alle 15 a porte aperte solo nel settore Distinti e l’ingresso è gratuito.

I cancelli apriranno alle 14:30. Non sarà chiesto alcun biglietto non trattandosi di un’amichevole ufficiale, ma di un semplice allenamento. Sarà comunque un test importante per valutare sia lo stato generale di forma della squadra che la disponibilità dei giocatori per quella che sarà l’ultima amichevole prima dell’apertura della settimana che porterà ai playoff del 18 maggio.

Infatti in base anche a come andrà la sfida, Luciano Foschi deciderà anche i carichi di lavoro per la settimana che da lunedì 8 porterà a lunedì 15 maggio, ovvero tre giorni prima della sfida del 18 quando il Lecco scenderà in campo nel primo turno della fase Nazionale con gara di andata in trasferta e gara di ritorno lunedì 22 maggio in casa.

F. S.