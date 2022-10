CALOLZIOCORTE – Un operaio di 27 anni è rimasto gravemente ferito in un infortunio avvenuto venerdì sera in un’azienda metalmeccanica di Calolziocorte. Il lavoratore ha riportato lo schiacciamento del braccio sinistro, rimasto incastrato in un macchinario.

Il ferito è stato stabilizzato sul posto dall’equipe medica e poi trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Nell’azienda sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici di Ats per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza all’interno dei locali.