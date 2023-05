Bonacina le aveva trovate nei pressi della sua abitazione e le aveva scambiate per edibili. Ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale ‘Mandic’ di Merate, è deceduto senza che i sanitari potessero salvarlo. Lascia la moglie Adriana e due giovani figli – che fortunatamente non avevano consumato le stesse erbe risultate poi fatali per lui.

Era una persona nota e sportiva, giocava a calcetto a Imbersago e allenava i giovani Under 15 dell’Acd Calolziocorte. I funerali saranno venerdì alle 15:30 nella chiesa arcipresbiteriale di Calolzio.

RedCro