LECCO – L’ASST di Lecco, a seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2023 relativa all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per la prevenzione delle infezioni da Covid-19, dispone quanto segue:

permane l’obbligo per operatori e visitatori dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree (FFP2 per operatori – mascherina chirurgica per pazienti, visitatori, accompagnatori e caregiver) che accedono ai reparti di degenza e agli ambulatori.

Nelle hall dei presidi ospedalieri e territoriali, nei corridoi di collegamento e nelle aree ristoro aziendali non è richiesto l’utilizzo di mascherine.