“SPECIALE UNI3” A VALMADRERA: PRIMO INCONTRO CON “I AVENTUUR DE PINOCCHIO”

VALMADRERA – È in arrivo il primo incontro della nuova stagione di “Speciale UNI3“, gli incontri che vedrà come relatore Gianfranco Scotti, uno dei massimi studiosi e cultori della storia dei dialetti lombardi, dell’arte e della storia locale, che offrirà delle letture dalla sua recentissima pubblicazione “I aventuur de Pinocchio. Vultaa in dialètt de Lècch”.

L’incontro si terrà mercoledì 6 dicembre alle 15 presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera. Gianfranco Scotti è tra i più conosciuti esperti nel campo dei dialetti lombardi.