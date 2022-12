COLICO – Un geologo è morto in una grotta dell’Alto Lario. Ad avvertire i soccorsi, mercoledì sera, sono stati i familiari, non vedendolo rientrare. Sul posto i Vigili del Fuoco con squadre Saf (Speleo alpino fluviali) e Usar (Urban search and rescue), insieme al Soccorso Alpino e alla Guardia di Finanza.

L’uomo è stato raggiunto ma era già senza vita, probabilmente è stato travolto da uno smottamento.