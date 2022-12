PERLEDO – Il sindaco di Perledo Fabio Festorazzi comunica che la strada per Esino è chiusa causa caduta massi in località Belvedere.

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo per verificare la situazione dopo che, appunto. alcuni grossi macigni sono caduti sulla sede stradale.

L’intervento è in corso, aggiornamenti in questa stessa pagina non appena disponibili.

RedCro