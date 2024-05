MANDELLO. GIOVANI VANDALI SEMINANO IL PANICO, BOTTE A UN ESERCENTE

MANDELLO DEL LARIO – Pomeriggio alcolico, poi rissa in piazza e assalto ad un panificio con tanto di rapina e botte per il titolare. È successo venerdì a Mandello, protagonisti una quindicina di giovani, alcuni dei quali residenti in paese.

Erano le 18 di venerdì quando in piazza Garibaldi è scoppiata una rissa, probabilmente per futili motivi. Una quindicina i violenti, forse anche di più. Alcuni residenti a Mandello, altri da fuori, di nazionalità sia italiana sia straniera.