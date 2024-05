LIBRI/”LA RESISTENZA IN EUROPA”, A LECCO L’AUTRICE NUNZIA AUGERI

LECCO – Mercoledì 29 maggio alle 20.30 l’autrice Nunzia Augeri presenterà il suo ultimo lavoro sulla Resistenza Europea presso la sede lecchese di Alleanza Verdi Sinistra, in corso Martiri 152.

Nunzia Augeri, traduttrice e saggista milanese, vive fra Milano, Helsinki e Bruxelles.

Giovanissima ha collaborato con Lelio Basso alla redazione della rivista Problemi del Socialismo. Da redattrice di Teti Editore, ha curato la pubblicazione del Calendario del popolo e di parte della Storia della società italiana. Ha collaborato con diversi editori per la traduzione di testi di economia e scienze politiche: ha tradotto varie opere dell’economista franco-egiziano Samir Amin e la monumentale opera del filosofo ungherese Istvan Meszaros Oltre il capitale. Nel 2014 ha pubblicato il saggio L’estate della libertà sull’esperienza delle repubbliche partigiane e delle zone libere in Italia nel 1944.

Ha pubblicato recentemente il suo ultimo lavoro: “La Resistenza in Europa 1939-1945”. Il libro è in sostanza una ricerca sulla Resistenza esercitata in vari modi e con obiettivi anche diversi dai popoli di 17 Paesi Europei, dalla Norvegia alla Grecia, dalla Francia alla Polonia e sull’opposizione nella stessa Germania.

Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale ANPI, nella sua prefazione a questa pubblicazione ha commentato: “La Resistenza parla al nostro presente e offre una riserva di valori perenni, ai quali attingere affinché l’Europa oggi unita possa ritrovare nelle proprie radici antifasciste le risorse politiche e morali per fronteggiare le minacce provenienti dalla ricorrente tentazione di nuovi autoritarismi e dai risorgenti nazionalismi alimentati da venti di guerra che possono essere placati

solo da una ferma e unitaria volontà di pace dei popoli”.