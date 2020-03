COLICO – Per consentire interventi di manutenzione straordinaria agli impianti tecnologici all’interno delle gallerie “Corte” e “Villatico” a partire da oggi e fino al 27 marzo sarà chiusa la corsia di marcia sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra i km 85,550 e 88,700 dalle 7 alle 19, ad esclusione dei festivi e prefestivi.

Anas ha informato degli interventi pochi istanti fa dando così una spiegazione al senso unico alternato che questa mattina ha colto impreparati tanti utenti della “Super”. Il senso unico alternato proseguirà dunque in orario diurno da oggi fino al 27 marzo.

