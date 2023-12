15 ANNI MOLESTI! COMPLEANNO DI ‘RISUONO’ CON LA PSYCHO CUMBIA

LECCO – L’associazione Risuono festeggia i suoi primi 15 anni di esistenza. Risuono nasce 15 anni orsono dalle ceneri del compianto Centro di Aggregazione Giovanile “Il Parchetto”, dismesso “momentaneamente” dal Comune di Lecco ma mai più riaperto. E se da quel luogo non sono più potute nascere altre associazioni, Risuono c’è e prosegue vitale nei suoi intenti con un compleanno di piena adolescenza: 15 Anni Molesti.

In questi anni Risuono ha radunato migliaia di persone intorno alla musica underground e accolto a Lecco musicisti e musicanti da tutti i continenti del globo terracqueo. “Accorrete numerosi – commentano gli organizzatori – e celebrate molesti con noi 15 anni di ostinata resistenza contro la noia provinciale. Tedio combattuto a suon di concerti, festival e rassegne, presentazioni di opere letterarie e fotografiche, rumori molesti e avanguardie sonore”.

“Martedì 5 dicembre alle 21.30 al Circolo Libero Pensiero celebreremo questi 15 anni di storia, tra vecchie foto e una compilation di musiche degli oltre 200 artisti che negli anni abbiamo avuto il piacere di far suonare nelle iniziative organizzate nella nostra piccola città. Quale modo migliore per attendere la festa del Divo Nicolao Leuci Patrono?!”

Ospite speciale della serata sarà Rolando Bruno, eroe della scena psycho cumbia in arrivo direttamente da Buenos Aires per il suo tour europeo. Voce della grande band argentina Los Peyotes, in versione solista, rivisita la tradizionale cumbia sudamericana in chiave psichedelica, tropical, fuzz e via discorrendo producendo tracce di Psychedelic Garage Beat per iPod e chitarra. Insomma, un brio così energizzante e tonificante da non poterlo perdere!