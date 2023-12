IL GRAFFIO. PROVE TECNICHE DI REGALO… GIÀ UN PACCO DA DARE INDIETRO?

Deve essere il clima natalizio che il Comune fa di tutto per poter alimentare.

La carta colorata per i pacchetti l’ha messa sui muri con le luci del centro, la scritta sui bigliettini con la frase manzoniana in mezzo al Corso e, ovviamente, quindi, non poteva mancare il regalo, la sorpresa, che come tradizione la si tiene nascosta fino alla Notte della vigilia.

Il Sindaco è stato come suo solito poco discreto e l’ha voluta mettere appena prima del Ponte Nuovo, un cartellone con la scritta mobile per gli annunci di allerta e comunicazione agli automobilisti, piazzata giusto dietro un muro di cartelli che indicano i parcheggi.

Non si può vedere una cippa lippa di cosa c’è scritto finché non ci sei passato ormai oltre.

Un controsenso.

Come scartare i regali a Santo Stefano, che per Gattinoni quando glielo han fatto notare ha pensato fosse il quartiere dei frati.

Stai a vedere che per risolvere il pacco regalo appena confezionato ai cittadini fa come si fa con i calendari a fine mese, lo gira dall’altra parte

Perspicace.

Chissà se come i regali fallati lo si può dare in dietro?

No, non il cartellone.

Zeiss Cecato