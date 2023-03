LECCO – Un grande flashmob in programma per l’attesa Re-birth week. L’iniziativa nasce dall’artista Michelangelo Pistoletto e vuole essere un simbolo di speranza per la terra e il genere umano: era il 21 dicembre 2012, secondo la profezia Maya ci sarebbe stata la fine del mondo, e l’artista biellese lancia una ‘call for artist’ incoraggiando artisti di tutto il mondo a diffondere un messaggio di rinascita e rigenerazione.

Anziani, adulti, ragazzi e bambini saranno invitati ad ritrovarsi in Piazza Cermenati. Lì ci si prenderà per mano creando una lunga linea simbolica che abbracci il pianeta. Ora come non mai essere uniti contro guerra, cambiamento climatico, crisi umanitarie e disuguaglianze appare fondamentale e il Re-birth day, organizzato per il primo giorno di primavera, è l’occasione ideale per far fronte comune e lottare contro le ingiustizie d’oggi giorno.

Un’iniziativa globale, quindi, quella a cui parteciperà Lecco grazie all’associazione CRAMS, Centro Ricerca Arte Musica e Spettacolo, che da anni ha istituito l’ambasciata dei Quartieri del Terzo Paradiso nella nostra provincia. Stefano Fumagalli, musicista e compositore, accompagnerà il momento tramite un’incredibile performance musicale che coinvolgerà attivamente tutti i presenti. Seguirà, infine, l’esibizione dell’orchestra dell’Istituto secondario Stoppani di Lecco.

>REBIRTH WEEK FEBB 2023

Da martedì 22 marzo a mercoledì 29, Lecco sarà inoltre palcoscenico di molte iniziative musicali, culturali e artistiche rivolte a grandi e piccoli organizzati proprio dal CRAMS in collaborazione di enti e associazioni provinciali.

“Il 21 anche noi come Quartieri del Terzo Paradizio – dice Chiara Melesi, referente artistico QTP- abbiamo deciso di aderire alla chiamata di Pistoletto per rispondere alla necessità di portare un messaggio di pace, armonia e unione attraverso l’arte, motore sociale di quest’azione”.

S. G.