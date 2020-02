LECCO – Grande successo l’evento organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC il 18 febbraio nell’ambito del ciclo “La pluralità della bellezza: l’architettura come valore sociale di rinnovamento”.

All’inaugurazione della mostra “L’urbanistica a Lecco: la trasformazione della città dall’800 ai nostri giorni letta attraverso l’evoluzione della cartografia”, preceduta dalla tavola rotonda sul medesimo tema, hanno partecipato 150 persone tra iscritti all’Ordine, comuni cittadini ed amministratori pubblici, sia in carica che potenziali.

La mostra, presentata dai curatori Alberto Marchi ed Elio Mauri, prevede l’esposizione di 40 cartografie ed una postazione multimediale suddivise in tre sezioni e coprenti un arco temporale di trecento anni, dal 1722 al 2020. È allestita nella sede dell’Espe, in via Grandi 9, secondo piano.

La mostra costituisce un percorso della trasformazione della città e del suo territorio negli ultimi secoli, evidenziando due aspetti fondamentali della cartografia: rappresentare le scelte effettuate in passato e costituire la base per le scelte del futuro. Nei secoli il territorio ed il disegno urbano sono stati modificati in funzione dei bisogni umani, in particolare dal bisogno di mobilità, il quale oggi chiede nuove e adeguate risposte. Anche la cartografia si è evoluta, dapprima raffinando le tecniche di rappresentazione, quindi trasformandosi in strumento interattivo di analisi del territorio, per poterlo proteggere e salvaguardare.

L’esposizione rimarrà aperta fino a martedì 25 febbraio, tutti i giorni feriali dalle ore 10 alle ore 14.

In particolare, nei giorni di venerdì 21 e lunedì 24, dalle 10 alle 13 sarà possibile provare ad utilizzare in prima persona un webGIS con il supporto dei suoi realizzatori. Inoltre, l’Ordine dà la disponibilità per organizzare visite guidate su prenotazione nei seguenti periodi: da sabato 22 a venerdì 28 febbraio alle 18, esclusi il lunedì 24 e il martedì 25. Ai fini organizzativi, cortesemente si richiede la partecipazione minima di almeno 5 persone, prenotandosi presso la Segreteria dell’Ordine (tel. 0341 287130, e-mail formazione@ordinearchitettilecco.it ) negli orari di apertura (ore 10-13, tutti i giorni esclusi giovedì, sabato e domenica).